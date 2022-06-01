شعبة الدواء: شركات الأدوية بمصر من الأقل مكسبًا فى العالم

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور علي عوف ، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إن شركات الدواء في مصر، من أقل الشركات في العالم التى تكتسب من الأدوية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء، أنه من الممكن أن يُخطئ الطبيب في زيادة الجرعة للمريض بسبب الضغط في العمل، ولذلك يجب علي الصيدلي مراجعة الأمر دائمًا قبل صرف الدواء.

وتابع رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن صرف روشتة العلاج مسئولية الطبيب، لكن يجب علي الصيدلي المراجعة حِفاظًا علي صحة المريض.

وفي السياق ذاته، أكد أن قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 ينص على منع قياس الضغط والسكر أو الكريسترول داخل الصيدلية.