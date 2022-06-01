شركة هندية تبحث استيراد الورق وكربونات الكالسيوم من مصر

كتب إسلام سعيد

أعربت شركة سيرام سيرا الهندية عن رغبتها في التواجد في السوق المصرى من خلال إنشاء مصنع في مجال الصناعات الكيماوية فضلا عن تأجير قطعة ارض في المنطقة الحرة بالعين السخنة لبدء تخزين منتجاتهم.

وأبدت الشركة في طلبا تلقاه المكتب التجارى في نيودلهي عن رغبتها في استيراد كربونات الكالسيوم وذلك بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم .

قال أبو المكارم أنه بناء علي طلب الشركة تم الترتيب لزيارة ممثليها لعدد من الشركات المنتجه والمصدرة لكل من كربونات الكالسيوم والورق وانه تم الاتفاق خلال الاجتماعات على ارسال عينات من كربونات الكالسيوم حتى يتم الموافقة عليها وارسال كونتينر تجريبي حيث ان الكمية المتوقعة في حاله التعاقد ستكون 300 كونتينر بواقع 40 قدم شهريا.

كما تم الاتفاق في مجال الورق علي دراسة إمكانيات السوق والتنسيق لعقد وكاله في مرحله تاليه.

واعلن انه تم الاتفاق علي التحضير لزياره اخري للوفد الهندي ينضم اليها مجموعة أخرى من الشركات الهندية، حيث ترغب الشركه الهندية في تأجير قطعة ارض في المنطقة الحرة بالعين السخنة لبدء تخزين منتجاتهم فيها استعدادا لتصديرها.

كما سيقومون بدراسة إمكانية انشاء مصنع كخطة مستقبليه ومنطقه لوجستية لجعل المقر الخاص بهم في مصر نقطة انطلاق لصادراتهم للسوق الافريقي.