سلطنة عمان تعلن تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفى فى يوليو المقبل

كتب محمد جمال

أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى سلطنة عمان، أنها ستبدأ تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفى للمنتهية خدماتهم من المواطنين العاملين داخل سلطنة عُمان في شهر يوليو المقبل على أن تستكمل الإجراءات السابقة كما كان عليه النظام.

وبحسب وكالة الانباء العمانية ، قال خليفة بن سالم الغفيلى مدير الدائرة القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تطبيق نظام الأمان الوظيفي: إن عدد المستفيدين من منفعة نظام الأمان الوظيفي بلغ حتى نهاية مايو /11539/ توزعت بين 8468 مواطنًا فى حين بلغ عدد المواطنات 3071، وكان متوسط العمر للجنسين 34 سنة، أما بالنسبة لمتوسط قيمة المنفعة فبلغت ما يقارب 292 ريالاً عمانيًا .

وأضاف أن التوجيهات شملت هذه المرة العمانيين الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وسيتم إيقاف صرف الإعانات التي صرفت سابقا (العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الخارج ومن في حكمهم والعاملين في نظام مد الحماية التأمينية) بشكل استثنائي من النظام ، في حين أن هذه المبادرة ستنطبق عليها الشروط المحددة في النظام والتي من بينها التقدم خلال مدة 90 يوم من مدة انتهاء خدمة المؤمن عليه.