اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

سلطنة عمان تعلن تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفى فى يوليو المقبل

الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:58 م
سلطنة عمان تعلن تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفى فى يوليو المقبل سلطنة عمان
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى سلطنة عمان، أنها ستبدأ تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفى للمنتهية خدماتهم من المواطنين العاملين داخل سلطنة عُمان في شهر يوليو المقبل على أن تستكمل الإجراءات السابقة كما كان عليه النظام.

وبحسب وكالة الانباء العمانية ، قال خليفة بن سالم الغفيلى مدير الدائرة القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تطبيق نظام الأمان الوظيفي: إن عدد المستفيدين من منفعة نظام الأمان الوظيفي بلغ حتى نهاية مايو /11539/ توزعت بين 8468 مواطنًا فى حين بلغ عدد المواطنات 3071، وكان متوسط العمر للجنسين 34 سنة، أما بالنسبة لمتوسط قيمة المنفعة فبلغت ما يقارب 292 ريالاً عمانيًا .

وأضاف أن التوجيهات شملت هذه المرة العمانيين الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وسيتم إيقاف صرف الإعانات التي صرفت سابقا (العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الخارج ومن في حكمهم والعاملين في نظام مد الحماية التأمينية) بشكل استثنائي من النظام ، في حين أن هذه المبادرة ستنطبق عليها الشروط المحددة في النظام والتي من بينها التقدم خلال مدة 90 يوم من مدة انتهاء خدمة المؤمن عليه.


سلطنة عمان

منفعة الأمان الوظيفى

عمان

أخبار سلطنة عمان


الموضوعات المتعلقة

موريتانيا وسلطنة عمان توقعان اتفاقية تعاون في مجال الأرشيف والوثائق

الأحد، 29 مايو 2022 01:00 ص

سلطنة عمان: افتتاح المؤتمر الـ31 للاتحاد الدولى للصحفيين الاثنين المقبل

الجمعة، 27 مايو 2022 03:04 م

سلطنة عُمان تؤكد خلوها من جدرى القرود

الخميس، 26 مايو 2022 01:45 م

أبو الغيط يجرى مباحثات مع وزيرى خارجية وتجارة سلطنة عمان أثناء زيارته لمسقط

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:53 م

سلطنة عمان تؤكد عدم رصد أى حالة مشتبه بها أو مؤكدة بمرض "جدرى القرود"

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:11 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة