وأضاف ابن عيسى في تصريح له اليوم / الأربعاء / - أنه بعد إعلان شركة الخطوط الجوية الكويتية تدشين رحلات جديدة إلى الدار البيضاء في المملكة المغربية بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء - أن تلك الوجهة تعكس العلاقات القوية والمتينة بين البلدين والتي تتميز بالتعاون والتنسيق في مختلف المجالات ومنها اتفاقية النقل الجوي التي سمحت بافتتاح هذه الوجهة.



ومن جانبة قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي ، إن الوجهة الجديدة تخدم قاصدي السياحة والاستثمار وزيارة الدار البيضاء علاوة على تمكين المقيمين من الجنسية المغربية السفر إلى بلدهم بشكل مباشر.



وأفاد رزوقي بأن الخطوط الكويتية ستقوم خلال الأشهر المقبلة بمتابعة هذه الوجهة لدراستها وإمكانية زيادة عدد رحلاتها إليها.



بدوره أكد نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في الإدارة العامة للطيران المدني صالح الفداغي دعم الطيران المدني للخطوط الجوية الكويتية لتنفيذ خططها في التوسع ، مشيرا إلى تعاون الطيران المدني مع كل شركات الطيران التي تريد أن تشغل رحلاتها التجارية من وإلى دولة الكويت بعد أن تتقدم بكتاب رسمي إلى الإدارة بتشغيل الخط أو إضافة رحلات.



وبين أن الطيران المدني الكويتي يقوم بدراسة كل طلب تقدمت به شركة الطيران لمعرفة مدى قدرة مطار الكويت الدولي على استيعاب الرحلات إلى جانب النظر في الأمور التعاقدية.

وكانت الخطوط الكويتية أعلنت في 7 فبراير الماضي إطلاق 17 وجهة جديدة بإجمالي 57 وجهة.