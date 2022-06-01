اليوم السابع
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سفارة اليمن تشكر مصر بعد استئناف الرحلات التجارية بين القاهرة وصنعاء

الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:26 م
سفارة اليمن تشكر مصر بعد استئناف الرحلات التجارية بين القاهرة وصنعاء السفير اليمني لدى القاهرة
كتبت : إيمان حنا

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أعربت سفارة اليمن بالقاهرة عن شكرها وتقديرها للجهود التى قامت بها الدولة المصرية لتيسير عملية استئناف الرحلات التجارية بين مطارى القاهرة وصنعاء؛ والتى انطلقت اليوم الأربعاء وذلك وفقاً للهدنة الأممية التي تم الإعلام عنها في الثاني من أبريل الماضي، وفى هذا الإطار  انطلقت الرحلة الأولى اليوم . وفق بيان للسفارة اليمنية.
 
وأعرب سفير اليمن الدكتور محمد مارم عن خالص تقديره لما تقدمه جمهورية مصر العربية من تسهيلات وتعاون مستمر للاسهام في تخفيف معاناة اليمنيين.
 
كما أكدت السفارة أنها تثمن كافة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية للوصول الى اتفاق يتم بموجبه استئناف الرحلات.
 
وتقدمت السفارة بجزيل الشكر لكل من ساهم في انجاح هذه الجهود وفي مقدمتهم الخطوط الجوية اليمنية واللجان المكلفة بالمتابعة مع الجانب المصري.
 
كما تؤكد السفارة أن هذه الجهود ما كان ليكتب لها النجاح لولا حرص القيادة السياسية لليمن، ممثلة بالرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على تخفيف وطأه الاوضاع الإنسانية على أبناء  الشعب اليمني والتعاطي الإيجابي والبناء مع جهود ومبادرات السلام.

استئناف الرحلات بين مصر وصنعاء

اليمن

مصر واليمن

فتح مطار صنعاء


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