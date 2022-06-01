سجن بريطانى قتل تايلاندية ووضع جثتها داخل "حقيبة سفر" عام 2014

كتبت: نهال أبو السعود

حكمت محكمة في تايلاند على رجل بريطاني بالسجن ثماني سنوات بتهمة قتل امرأة عام 2014 ، وعثر على جثتها المقطوعة محشوة في حقيبة وملقاة في نهر، وفقا لشبكة سي ان ان.

اعترف البريطاني شين كينيث لوكر ، 51 عامًا ، بقتل لاكسامي مانوتشات ، 27 عامًا ، بعد مقابلتها في بار في نوفمبر 2014، وفقًا لما قاله مسؤولون في محكمة مقاطعة كانشانابوري خارج بانكوك لشبكة سي ان ان.

شاهد لوكر إجراءات قاعة المحكمة عن بعد عبر مكالمة هاتفية من السجن. وقال ساكث جونغشاروين ، المسؤول الإداري بالمحكمة: "بعد أن استجوب القاضي المتهم، اعترف أخيرًا بجميع التهم المرفوعة"، وتم اكتشاف جثة لاكسامي في نهر ماي كلونج في بلدة كانشانابوري، وتم تقطيعها ووضعها في حقيبة محملة بالحجارة.

كشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة التايلاندية أنها التقت بلوكير في حانة في بانكوك قبل أيام ورافقته إلى فندق قريب، والتقطت لقطات كاميرا الأمن الزوج أثناء دخوله الفندق ، ولكن شوهد فقط لوكر وهو يغادر - وهو يحمل حقيبة ثقيلة كبيرة. اكتشف موظفو الفندق في وقت لاحق ملاءات الأسرة الملطخة بالدماء، وتم العثور على آثار الحمض النووي للرجل على اظافر الضحية.

صدرت مذكرة توقيف دولية بحق لوكير في عام 2015. بعد الاختباء في منزل عطلاته في منتجع ساحلي ، عبر الحدود إلى ماليزيا وهرب إلى إسبانيا، وتم اكتشافه في نهاية المطاف في جزيرة إيبيزا واحتُجز ، وقضى سنوات في القتال بشأن تسليمه قبل إعادته إلى تايلاند لمحاكمته.

يعاقب على القتل في تايلاند بالإعدام أو بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وكشف مسئولون ان لوكر سيسجن فقط مدة تتراوح من 8 الى 18 عام مع دفع تعويض 300 الف دولار لعائلة الضحية لأنه اعترف بارتكاب الجريمة.