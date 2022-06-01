اليوم السابع
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سائق ميكروباص يدهس فتاة أثناء سيرها فى أحد شوارع بولاق الدكرور

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:11 ص
سائق ميكروباص يدهس فتاة أثناء سيرها فى أحد شوارع بولاق الدكرور حادث تصادم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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صدمت سيارة ميكروباص فتاة بمنطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور بالجيزة، ودهستها عدة أمتار، مما أسفر عن إصابتها بكسور ونزيف، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل فتاة إلى مستشفى الهرم مصابة بكسور ونزيف، وفي حالة صحية حرجة نتيجة حادث تصادم.
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الفتاة تبلغ من العمر ما يقرب من 25 سنة، خلال سيرها بالشارع  بمنطقة كفر طهرمس صدمها سائق سيارة ميكروباص، ودهسها عدة أمتار، حتى توقفت السيارة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى، وألقى رجال المباحث القبض على السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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