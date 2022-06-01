روسيا تخطر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باستفزازات تعدها كييف

أعلن ممثل روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولجين، عن إخطار المنظمة بإجراءات قادمة تتخذها أوكرانيا لاستخدام محتمل للمواد الكيميائية .
وأشار شولجين، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء ، إلى أنه قد تم إرسال ما مجموعه 12 مذكرة شفهية تتضمن معلومات مفصلة عن أماكن وأساليب الاستفزازات الأوكرانية .
وشدد على أن موسكو تصر على توزيع المذكرة على جميع أعضاء المنظمة ، بينما أكدت الأمانة الفنية من جانبها على إجراء تحريات دقيقة حول هذه المعلومات .
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