روسيا تخطر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باستفزازات تعدها كييف

وأشار شولجين، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء ، إلى أنه قد تم إرسال ما مجموعه 12 مذكرة شفهية تتضمن معلومات مفصلة عن أماكن وأساليب الاستفزازات الأوكرانية .



وشدد على أن موسكو تصر على توزيع المذكرة على جميع أعضاء المنظمة ، بينما أكدت الأمانة الفنية من جانبها على إجراء تحريات دقيقة حول هذه المعلومات .

