"روان الغوايشى" الأولى بإعدادية دمياط: حققت حلم أسرتى ونفسى أبقى طبيبة

دمياط معتز الشربينى

النجاح والتفوق ليس وليد الصدفة ولكنة نتاج جهد وتعب وسهر ليالى، خاصة النجاح فى مراحل الدراسة ، فروان ابراهيم الغوايشى ابنة قرية كفر المياسرة بمركز الزرقا محافظة دمياط بمدرسة أحمد عبدالرحيم عيسى حققت المركز الأول على مستوى المحافظة فى امتحانات الشهادة الإعدادية وحصلت على مجموع 279.5 درجة.

قالت روان الغوايشى الحمد لله ربنا حقق حلمى وحققت حلم أسرتى بالتفوق وحققت المركز الأول على مستوى المحافظة والفضل الأول يرجع لوالدى والدتى لأنهم كانوا فى ظهرى وكانوا بيشجعونى ويحفزونى على النجاح والتفوق

وأضافت روان ان والدها يعمل معلم لغة انجليزية ووالدتها موظفة بقصر الثقافة وهى الابنة الأكبر لاسرتها، وأضافت انها تهوى القراءة والشعر والإطلاع، كانت متفوقة طول مراحل الدراسة، وأضافت انها تزجة الشكر لاسرتها ولكل مدرسيها اللى وقفوا معاها وساعدوها ولم يبخلوا عليها بأى معلومة.

وأضافت روان الغوايشى انها شعرت بسعادة غامرة وفرحة لها طعم تانى عندما تلقت اتصال من الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ليخبرها بحصولها على المركز الأول وكذلك اتصال خالد محيلب مدير إدارة الزرقا التعليمية للتهنئة وأنها تمنى من الله استمرار التفوق خلال المرحلة الثانوية وربنا يساعدنى أحقق حلمى وحلم اسرتى والتحق لكلية الطب وأكون طبيبة.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022، بنسبة نجاح 72.37%، حيث بلغ عدد المقيدين 30361 طالب وطالبة، حضر الامتحانات 29625 و نجح منهم 21491 طالبا وطالبة.