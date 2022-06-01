رفع 29 طنا من المخلفات وإزالة تعديات بالبناء بقرية "أبومناع غرب" بقنا

قنا -صابر سعيد

رفعت الوحدة المحلية لقرية أبو مناع غرب، بمركز دشنا في قنا، 29 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة، بعدد من شوارع الوحدة المحلية، في إطار مبادرة "دشنا في ثوبها الجديد"، التي أطلقتها الوحدة المحلية برئاسة حمادة صلاح جيلاني رئيس القرية،. بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير المساعد، وأشرف أنور، رئيس مجلس مركز ومدينة دشنا.

وكثفت المبادرة من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلب والزراعية، والأتربة بالقرى التابعة للوحدة المحلية، ورفع المخلفات الموجودة بنقاط تجميعها، باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتمهيد الشوارع بالجليدر، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع.

وأشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أن تلك الحملات ستكون بصفة مستمرة، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع القمامة من الشوارع، وذلك من اجل خلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين، مناشداً الجميع بضرورة المساعدة في الحفاظ على المظهر الجمالي والبيئي للقرية.

وأوضح جيلاني، أن الوحدة المحلية نفذت أيضاً حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمساعدة رجال الوحدة المحلية، ومعدات المجلس، والتي نجحت في إزالة عدد من التعديات، التي تم رصدها من صب قواعد خرسانية وحفر وتشوين.

وتابع رئيس الوحدة المحلية، أن محافظ قنا، ورئيس مركز دشنا، أكدا على ضرورة متابعة ورصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء والإزالة الفورية للتعديات التي يتم ضبطها، مؤكدا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وعدم التهاون في فرض هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء.



رفع المخلفات



رفع مخلفات ابومناع



