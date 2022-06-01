رئيس وزراء ماليزيا يقلل من شأن المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة

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قلل رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب من أهمية الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى مخاطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف المعيشة الأخرى.



ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن يعقوب قوله إنه سينتظر "الوقت المناسب" للدعوة إلى إجراء الانتخابات، بالنظر إلى ضغوط التضخم التي تواجهها كوالالمبور حاليا والناجمة جزئيا عن الصراع في أوكرانيا.



تجدر الإشارة إلى أن موعد الانتخابات الماليزية كان مقررا في عام 2023، إلا أن رئيس الوزراء الماليزي يواجه ضغوطا من بعض المسئولين في حزبه، حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، للدعوة إلى تصويت مبكر للاستفادة من شعبية المنظمة في الانتخابات المحلية الأخيرة.



ويتوقع البنك المركزي الماليزي أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي ما بين 2.2 في المئة و 3.2 في المئة العام الجاري، مع ارتفاع تكاليف الغذاء بنسبة 4.1 في المئة في أبريل الماضي، وهو ما دفع البنك إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي في وقت سابق لتهدئة الضغوط التضخمية.



ومن المتوقع أن تنفق ماليزيا 28 مليار رينجت على دعم الوقود وحده في عام 2022، أي أكثر من ضعف الـ 11 مليار رينجت التي أنفقتها العام الماضي، بالإضافة إلى دعم زيت الطهي والسكر والدقيق.