اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خلال مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة...

رئيس هيئة الشراء الموحد: نحتاج خارطة طريق لصناعة الدواء تحدد احتياجات مصر

الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:37 م
رئيس هيئة الشراء الموحد: نحتاج خارطة طريق لصناعة الدواء تحدد احتياجات مصر مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات جلسة الصناعات الدوائية التحديات والفرص، ضمن فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، بمشاركة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وخبراء مصر بالخارج.
 
وقال رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال كلمته فعاليات جلسة الصناعات الدوائية التحديات والفرص، ضمن فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وخبراء مصر بالخارج، أنه لابد وأن يكون هناك خارطة طريق يشترك فيها كل الجهات المعنية بصناعة الدواء على أن تحدد هذه الخريطة احتياجات مصر من هذه الصناعة.
 
والنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" انطلقت تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ،  بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية.
 
المؤتمر نظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

الهجره

وزاره الهجره

نبيله مكرم

المصريين بالخارج

مصر تستطيع

مصر تستطيع بالصناعة

مؤتمر مصر تستطيع

الصناعه الدوائيه


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة