رئيس هيئة الشراء الموحد: نحتاج خارطة طريق لصناعة الدواء تحدد احتياجات مصر

كتب محمود راغب

وقال رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال كلمته فعاليات جلسة الصناعات الدوائية التحديات والفرص، ضمن فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وخبراء مصر بالخارج، أنه لابد وأن يكون هناك خارطة طريق يشترك فيها كل الجهات المعنية بصناعة الدواء على أن تحدد هذه الخريطة احتياجات مصر من هذه الصناعة.

والنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" انطلقت تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية.

المؤتمر نظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.