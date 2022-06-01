اليوم السابع
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الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:20 ص
أكرم القصاص
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رئيس مجلس الأمة الكويتي يتوجه إلى بروكسل للقاء رئيسة البرلمان الأوروبي

الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:00 ص
رئيس مجلس الأمة الكويتي يتوجه إلى بروكسل للقاء رئيسة البرلمان الأوروبي رئيس مجلس الأمة الكويتى
أ ش أ

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توجه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، على رأس وفد برلماني، إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل) في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، يلتقي خلالها رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا والعديد من رؤساء اللجان ورؤساء الأحزاب في البرلمان الأوروبي.
 
ومن المقرر أن يبحث الغانم، خلال سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في البرلمان الأوروبي، الخطوات والإجراءات اللازمة لاستكمال ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة (شنجن)، لاسيما بعد موافقة المفوضية الأوروبية على طلب دولة الكويت المتعلق بهذا الشأن مع تبقي موافقة البرلمان الأوروبي.

الكويت

مجلس الامة الكويتى

البرلمان الاوروبى

بوركسل


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