رئيس جامعة بنى سويف يستقبل مدير هيئة فولبرايت الأمريكية لبحث تعزيز التعاون

بنى سويف – هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بمكتبه الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت الأمريكية، وذلك لتعزيز فرص التعاون مع الهيئة، وزيادة المنح الدراسية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتحقيق استراتيجية الجامعة للتعاون الدولى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان قنديل المدير التنفيذي لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة، والدكتور محمد مصطفي الديب المدير التنفيذي لمركز تطوير الأداء الجامعي، وآسر هاني المسئول الأول للبرامج بهيئة الفولبرايت، وعبد العليم رفعت ممثل وزارة التعليم العالي.

ونظرا للأهمية البحثية التي تحظي بها الهيئة في مصر، حيث تعمل منذ عام 1949 قام رئيس الجامعة بدعوة المدير التنفيذي للهيئة والوفد المرافق لحضور جلسة مجلس الجامعة رقم 209 بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس، حيث أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع هيئة الفولبرايت، معرباً عن رغبته فى زيادة وتعزيز فرص التعاون مع الهيئة والتى تقدم العديد من المنح لطلاب الماجستير، والدكتوراه، وأن الجامعة بما تضمه من كليات ومعاهد متميزة منها الفريد من نوعه والحاصل علي الجودة ، وحصولها على مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، والبرامج والمشروعات البحثية الجديدة كل هذا يتيح للهيئة تقديم عدد أكبر من المنح الدراسية في مختلف المجالات.

وأضافت الدكتورة إيمان جاد قنديل المدير التنفيذي لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة أن الزيارة تضمنت عرض برامج هيئة الفولبرايت والمتاحة للعام الأكاديمي 2022/2023 والتي تشمل جميع التخصصات العلمية والأدبية منح الطلاب والأساتذة المصريين للدراسة وإجراء الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية - برامج الطلاب Islamic Studies/ Student / HEI Program

- برامج أعضاء هيئة التدريس Scholar Program: يقدم هذا البرنامج المنح التالية:

- زمالة هيوبرت همفرى HHH Program

- برنامج لمدرسى اللغة الإنجليزية FLTA Program :

وأيضا منح الطلاب والأساتذة الأمريكيين للدراسة وإجراء الأبحاث في جمهورية مصر العربية في برنامج للأساتذة الأمريكيين Scholar Program U.S وبرنامج للخبراء الأمريكيين.

وفي نهاية الزيارة قام رئيس الجامعة بتكريم الدكتورة ماجي نصيف وإهدائها درع الجامعة تقديراً لجهودها المبذولة من خلال هيئة الفولبرايت الأمريكية في دعم العملية

وفي سياق آخر، افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، الملتقى العلمي الثاني لمناقشة مشروعات تخرج طلاب قسم علوم المعلومات بكلية الآداب، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور رمضان عامر عميد الكلية، والدكتور وزير عبد الوهاب وكيل الكلية لشئون التعليم، والدكتورة رحاب يوسف رئيس قسم علوم المعلومات.

وخلال كلمته، وجه الدكتور منصور حسن الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا النشاط العلمي المتميز من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، مشيداً بمشروعات التخرج وموضوعاتها المتميزة وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة من القائمين على تنظيم الملتقى، لافتاً أن مشروعات التخرج تمثل ركنًا هامًا من أركان العملية التعليمية لما لها من دور مهم في إكساب الطلاب المهارات العملية والمهنية التي تؤهلهم لسوق العمل.

من جانبها، أشارت الدكتورة رحاب يوسف، إلى أن مشروعات التخرج تنوعت لتشمل دور المكتبة الرقمية في التصدي للانتحال العلمي، واستثمار تطبيقات الويب في تسويق برنامج نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني، والأرشيف السحابي، والتحول الرقمي في المحاكم والنيابة العامة، فضلاً عن مشروع حول أرشيف الرئيس الراحل



رئيس جامعة بني سويف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت الأمريكية



رئيس جامعة بني سويف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت الأمريكية



رئيس جامعة بني سويف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت الأمريكية



رئيس جامعة بني سويف يفتتح الملتقى العلمي لمشروعات تخرج طلاب علوم المعلومات



رئيس جامعة بني سويف يفتتح الملتقى العلمي لمشروعات تخرج طلاب علوم المعلومات



رئيس جامعة بني سويف يفتتح الملتقى العلمي لمشروعات تخرج طلاب علوم المعلومات



رئيس جامعة بني سويف يفتتح الملتقى العلمي لمشروعات تخرج طلاب علوم المعلومات



رئيس جامعة بني سويف يفتتح الملتقى العلمي لمشروعات تخرج طلاب علوم المعلومات



رئيس جامعة بني سويف يفتتح الملتقى العلمي لمشروعات تخرج طلاب علوم المعلومات



رئيس جامعة بني سويف يفتتح الملتقى العلمي لمشروعات تخرج طلاب علوم المعلومات