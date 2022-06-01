رئيس العربية للتصنيع يبحث مع سفير ماليزيا بالقاهرة تعزيز آليات التعاون

كتب زكى القاضى

استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفير زماني إسماعيل سفير دولة ماليزيا بالقاهرة .

تناول اللقاء، دراسة فرص الشراكة الاستثمارية والتجارية الممكنة في مجالات متعددة، وايضا بحث تعزيز آليات التعاون والإستفادة من خبرات العربية للتصنيع في مجالات الصناعة المختلفة ومنها الإلكترونيات والإتصالات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي وكاميرات المراقبة والسيارات والصناعات الطبية والميكنة الزراعية والبنية التحتية وتكنولوجيات المياه والصناعات الطبية والطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات صديقة البيئة بإستخدام الغاز الطبيعي وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة, إلي جانب بحث إشتراك الشركات الماليزية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

في هذا الصدد، أوضح " التراس" أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة ، مؤكدا علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الإستثمار في مصر.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات الماليزية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتا إلي بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية.

من جانبه، أشاد" زماني إسماعيل "، بالقدرات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أنه يستهدف بهذه الزيارة بحث عقد شراكات جديدة مشتركة طويلة الأجل في كافة مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية.

وأعرب "إسماعيل" عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، وزيادة حجم الإستثمارات الماليزية في مصر، مؤكدا إن العلاقات المصرية الماليزية تتميز بالصداقة، والعمق التاريخي، وتشهد انطلاقة قوية، كما تعد مصر أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة شمال إفريقيا.