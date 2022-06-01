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خريطة القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر خلال يونيو

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:15 ص
خريطة القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر خلال يونيو خريطة القوافل العلاجية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تنطلق اليوم الأربعاء، الأول من يونيو، القوافل الشهرية العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتي تقوم بأجراء الكشف الطبي وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات اذا لزم الأمر مجاناً، لجميع مواطني حياه كريمة بالبحر الأحمر شهريا .

تبدأ القافلة أعمالها اليوم من قرية مرسى حميرة وادلديب بالشلاتين لمدة يومين اليوم وغداً الخميس، وتنطلق يوم الجمعة المقبل والسبت إلى مدينة حلايب، ومن حلايب إلى قرية أبو رماد يومي 5 و 6 يونيو الجاري، ويومي 7 و8 يونيو بمدينة مرسى علم وتحديدا بمركز صحة الأسرة بمرسى علم .

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها إلى مدينة القصير وتحديدا بمنطقة المستعمرة يومي 9 و10 يونيو وتستمر يومي 11 و 12 بقرية الحمروين بالقصير ومنها الي مدينة سفاجا يومي 13 و 14 يونيو .

وتنتهي القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة من أعمالها خلال شهر يونيو بالكشف الطبي وصرف العلاج لأهالي الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب الواقعة شمال البحر الأحمر يومي 15 و 16 يونيو الجارى.

 

 


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