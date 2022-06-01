خبراء لتليجراف: بريطانيا معرضة لأزمة غذاء لاعتمادها على واردات الخضار والفاكهة

كتبت رباب فتحى

حذر الخبراء من أن المملكة المتحدة قريبة من صدمة عالمية لمواجهة أزمة غذاء، حيث تعتمد البلاد بشكل مفرط على بقية العالم فى السلع الأساسية، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

وقالوا إن اعتماد بريطانيا على الواردات جعلها عرضة بشكل متزايد لتقلب أسعار الغذاء والطاقة، منتقدين الحكومة لعدم أخذ أمنها الغذائى "على محمل الجد".

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور تيموثي لانج، الأستاذ الفخري لسياسة الغذاء في جامعة لندن: "عندما يتعلق الأمر بالطعام، فإننا نعتمد بشكل كبير على البلدان الأخرى. إذا نظرت إلى قيمة المغذيات، فإن بريطانيا لا تنتج حتى نصف طعامها. نحن نصدر اللحوم والألبان ونستورد ما هو مفيد للصحة - أى الفواكه والخضروات ".

وتظهر الأرقام الحكومية أن بريطانيا تستورد 46 في المائة من الخضار الطازجة و84 فى المائة من الفاكهة الطازجة.

وفي السنوات الثلاث الماضية ، اهتزت أسعار المواد الغذائية فى المملكة المتحدة بسبب كورونا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والآن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. يشعر الناس بالفعل فى جميع أنحاء البلاد بالتأثير على الغذاء.

وقالت واحدة من بين كل 20 أسرة بريطانية تقريبًا إن أحد أفرادها قضى يومًا كاملاً دون أن يأكل الشهر الماضى، لأنه لم يكن بإمكانه تحمل تكاليف الطعام أو الحصول عليه. في أبريل 2022، عانى 13.8 فى المائة من الأسر من انعدام أمن غذائى معتدل أو شديد، بزيادة قدرها خمس نقاط مئوية فى يناير 2022، وفقًا لتحليل أجرته مؤسسة الغذاء.

وأضافت الصحيفة أن الضربة الأخيرة تمثلت فى العملية الروسية فى أوكرانيا.

وفي الأشهر الأربعة الماضية، منعت روسيا أيضًا الصادرات من الموانئ الأوكرانية وقصفت متاجر المواد الغذائية. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 25 مليون طن من الحبوب تتعفن الآن فى الصوامع، غير قادرة على مغادرة البلاد.

وقال البروفيسور لانج: "إننا نشهد قسوة استخدام الطعام كسلاح فى الحرب".

وقال: "كانت بريطانيا بالفعل في وضع محفوف بالمخاطر حتى قبل الحرب". هناك قضايا جدية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. تحصل بريطانيا على الغالبية العظمى مما تستورده من الاتحاد الأوروبى. تقول الحكومة إنها غادرت الاتحاد الأوروبى - لم تفعل، الاتحاد الأوروبى يطعمنا ".

تظهر الأرقام الحكومية أن المملكة المتحدة تستورد 46 فى المائة من خضرواتها، وتأتى الغالبية العظمى منها من الاتحاد الأوروبى.