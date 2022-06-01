حمدى عرابى رئيسا للجنة النقابية للعاملين باتحاد العمال

كتبت آية دعبس

أسفرت إنتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الإنتخابات العمالية الجارية هذه الايام لدورة 2022-2026 عن فوز حمدي عرابي رئيسا "للجنة"، وممدوح الجوهري ،وعصام متولي،وهشام نور،والسيد رمضان ،نوابا للرئيس،ومصطفى حلمي أمينا عاما،وعبدالرازق شعير أمين عام مساعد ،وأيمن حسن أمين صندوق،ومحمد عزت أمين صندوق مساعد،وعالية السيد ،ورزق الشيمي أعضاءً ..

وأكد حمدي عرابي رئيس اللجنة النقابية أنه سوف يتم إيداع هذه النتيجة والتشكيل الجديد اليوم الأربعاء لدوى وزارة القوى العاملة الجهة الإدارية المشرفة على الإنتخابات ،موضحا أن هذه اللجنة النقابية تضم في عضويتها 350 عضوا من العاملين بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وإتحاداته المحلية ،وهي تابعة للنقابة العامة للخدمات الإدارية..

وأشار عرابي أن روح ثقافة العمل الجماعي سوف تسود خلال عمل اللجنة في المرحلة المقبلة التي تشهد تحديات عديدة ،وأن الهدف الأهم في تلك الخطة هو تحسين الظروف الإقتصادية للعاملين من حيث الحقوق المالية ،وكذلك الخدمية ،والتعاون مع اللجان المختصة بتنمية موارد اتحاد العمال ،وإستغلال أصوله ليكون العائد على العاملين وتحسين معيشتهم ،وتقديم الخدمات لهم .