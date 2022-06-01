حبس عاطل بتهمة الشروع فى قتل سيدة بسبب خلافات مالية بالشرابية 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الساحل بحبس عاطل لاتهامه بالشروع في قتل سيدة وطعنها بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية بينهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا لاستجوابها.



البداية أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تبين قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليها بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابتها بجروح وطعنات ولاذ بالفرار.



على الفور تمكنت القوات من ملاحقته وضبطه، وتبين أنه مقيم بنطاق محافظة القليوبية، وبحوزته إيصالى أمانة ممهورين بتوقيعه بقيم مالية محددة.



وتبين أن المجنى عليها ربة منزل - مقيمة بنطاق مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية "مصابة بجروح طعنية وقطعية".



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بسابقة تعرفه على المجنى عليها، وأنه تحصل منها على مبلغ مالى لشراء مولدات كهربائية وتشغيلها بمواقع بناء خاصة بإحدى شركات المقاولات مقابل تحصلها على أرباح شهرية.



وعقب ذلك طلبت منه رد المبلغ المالى لعدم قيامه بالسداد والتهرب منها، فقامت بالحصول على توقيعه على (4 إيصالات أمانة كضمان لها)، ولخشية اتخاذ المجنى عليها ثمة إجراءات قانونية ضده، اتصل بها هاتفياً وطلب منها مقابلته بدائرة القسم لسداد جزء من المبلغ.



وفور وصولها قام بالتعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً ما بها من إصابات، والاستيلاء على إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزته، ولاذ بالفرار.



وأقر بإلقائه للسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بالطريق العام، وتأيدت الواقعة بشهادة (سائق - مقيم بمحافظة الشرقية)، والذى أقر بقيامه بتوصيل المجنى عليها من أصل بلدتها بمحافظة الشرقية للمنطقة محل البلاغ، وفور وصولها ارتكب المتهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.