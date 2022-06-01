حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهما 50 طربة حشيش لترويجها فى العامرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو بقصد الاتجار به علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العامرية ثان، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفى محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائهما، فتم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



