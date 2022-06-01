حاول إنقاذها.. تفاصيل مصرع خفير وسيدة على مزلقان سكة حديد ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي خفير نظامي وسيدة مصرعهما، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمهما القطار على مزلقان الفوريقة بمركز ببا جنوب غرب محافظة بني سويف وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى.



تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطه النجدة يفيد بمصرع خفير نظامي وسيدة بعد أن صدمهما القطار على مزلقان الفوريقة بمركز ببا، ووجه على الفور بنقلهما إلى مشرحة المستشفى.



انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثتين وهما محمد م ق 23 سنة، خفير نظامي، وليلى ط ق، 53 سنة، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



دلت التحريات الأولية أنه أثناء مرور جرار قطار من أمام مزلقان الفواريقة جنوب بني سويف حاولت ربة منزل العبور من المزلقان وحاول الخفير إنقاذها إلا أنهم توفيا معا وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.



