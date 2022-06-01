جونى ديب يفوز بمعركته القضائية ضد آمبر هيرد

كتب أحمد عرفة

فاز جوني ديب بمعركته القضائية ضد آمبر هيرد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربيه منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية إن هيئة المحلفين المؤلفة من سبعة أشخاص وصلت اليوم الأربعاء إلى حكم بشأن دعوى التشهير التى رفعها جوني ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، حيث يتم إعلان الحكم خلال اللحظات القليلة القادمة.

وأكدت الشبكة أن السبب فى تأخر إصدار هيئة المحلفين لحكمها فى قضية جونى ديب وآمبر هيرد هو ورقة الحكم التى تحتوى على 42 سؤالاً .