جوتيريش: لا حل لأزمة الغذاء دون عودة روسيا وأوكرانيا للسوق العالمية

وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، اليوم الأربعاء، "سأكون صادقا، لا يوجد حل ناجع لأزمة الغذاء دون عودة المنتجات الغذائية من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية والأغذية والأسمدة من روسيا".



وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن المنظمة الدولية ستواصل بذل كل جهد ممكن لدفع الحوار مابين الأطراف المعنية قدما في هذا الاتجاه.