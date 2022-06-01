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جوتيريش: لا حل لأزمة الغذاء دون عودة روسيا وأوكرانيا للسوق العالمية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:48 م
جوتيريش: لا حل لأزمة الغذاء دون عودة روسيا وأوكرانيا للسوق العالمية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ.ش.أ

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه لا يمكن حل أزمة الغذاء في العالم دون عودة المواد الغذائية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية.

 

وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، اليوم الأربعاء، "سأكون صادقا، لا يوجد حل ناجع لأزمة الغذاء دون عودة المنتجات الغذائية من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية والأغذية والأسمدة من روسيا".


وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن المنظمة الدولية ستواصل بذل كل جهد ممكن لدفع الحوار مابين الأطراف المعنية قدما في هذا الاتجاه.

 


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