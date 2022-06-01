جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، و خالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه في دائرة قسم شرطة السيدة زينب في محافظة القاهرة، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك وآخر مجهول بطريق الإتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهي "الموثقة بمكتب شهر عقاري الموسكي في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو توكيل خاص حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بان اتفق مع المجهول علي مثوله أمام الموظف، منتحلاً اسم آخر، وأمده برخصة قيادة خاصة مثبت رقم قومي سالف الذكر مزورة وأن يوقع باسمه خلافا للحقيقة، علي ما يفيد توثيق التوكيل بالسجل الخاص فمثل المجهول أمام الموظف المختص ورخصة القيادة المزورة وأمدها بالبيانات المراد إثباتها بالتوكيل، فقام الموظف المختص بتوثيق التوكيل واستخراجه، فتمت الجريمة بناء علي هذا الإتفاق وهذه المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .