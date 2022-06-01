اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنصورة الجديدة تستعد لاختبارات نهاية العام الدراسى

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:38 م
جامعة المنصورة الجديدة تستعد لاختبارات نهاية العام الدراسى جانب من اللقاء
الدقهلية - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الجهاز الإداري وأعضاء الهيئة المعاونة، بحضور أمين عام الجامعة، وذلك لتنظيم ووضع الاستعدادات النهائية لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

 

وناقش رئيس الجامعة الضوابط الحاكمة للاختبارات، وأن الجامعة تتبع أحدث ما وصلت إليه العملية التعليمية من نظام للامتحانات والتصحيح الإلكتروني ومواصفات ورقة الأسئلة والتصحيح الإلكتروني ورصد وإعلان النتيجة إلكترونيا وفقا لمعايير الجودة والاعتماد.

 

وأكد رئيس الجامعة، على توفير التأمين اللازم لجميع لجان الامتحانات والتدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين؛ والتأكد من تطبيق كافة الضوابط التى يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة فى حالات الغش وعدم الالتزام بالقواعد العامة، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

 

ووجه "الخولي"، التحية والتهنئة والشكر للجهاز الإدارى بالجامعة والذى يعد أحد أعمدة الجامعة وضلع أساسى فى منظومة العمل داخل جامعة المنصورة الجديدة، متطرقا في حواره مع فريق العمل في أجواء ساد عليها علاقة الاسرة الواحدة إلى ضرورة العمل كفريق عمل واحد ومكتمل.

 

كما أكد رئيس الجامعة، على دعمه الكامل للجهاز الإدارى والسعى الدائم لتحقيق أفضل مستوى لهم، وتنظيم دورات تدريبية لهم بمختلف التخصصات، متمنيا التوفيق للجميع.

 

 

 


جامعة المنصورة الجديدة

المنصورة الجديدة

امتحانات الترم الثاني

امتحانات الجامعات

الدقهلية


الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم المتميزين

الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:11 م

لجنة لاعتماد وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة الجديدة

الإثنين، 23 مايو 2022 09:54 م

وفد من جامعة نوتينجهام ترنت البريطانية يبحث سبل التعاون مع جامعة المنصورة الجديدة

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:27 م

وزير التعليم العالى: جامعة المنصورة الجديدة نموذج لجامعات الجيل الرابع.. برامج دراسية متميزة ملبية لاحتياجات سوق العمل.. تحفز الطلاب على التفكير والابتكار وتطبق الأنظمة الذكية والتفاعلية فى التدريس

الإثنين، 09 مايو 2022 03:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة