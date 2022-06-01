جامعة المنصورة الجديدة تستعد لاختبارات نهاية العام الدراسى

الدقهلية - مرام محمد

التقى الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الجهاز الإداري وأعضاء الهيئة المعاونة، بحضور أمين عام الجامعة، وذلك لتنظيم ووضع الاستعدادات النهائية لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وناقش رئيس الجامعة الضوابط الحاكمة للاختبارات، وأن الجامعة تتبع أحدث ما وصلت إليه العملية التعليمية من نظام للامتحانات والتصحيح الإلكتروني ومواصفات ورقة الأسئلة والتصحيح الإلكتروني ورصد وإعلان النتيجة إلكترونيا وفقا لمعايير الجودة والاعتماد.

وأكد رئيس الجامعة، على توفير التأمين اللازم لجميع لجان الامتحانات والتدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين؛ والتأكد من تطبيق كافة الضوابط التى يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة فى حالات الغش وعدم الالتزام بالقواعد العامة، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

ووجه "الخولي"، التحية والتهنئة والشكر للجهاز الإدارى بالجامعة والذى يعد أحد أعمدة الجامعة وضلع أساسى فى منظومة العمل داخل جامعة المنصورة الجديدة، متطرقا في حواره مع فريق العمل في أجواء ساد عليها علاقة الاسرة الواحدة إلى ضرورة العمل كفريق عمل واحد ومكتمل.

كما أكد رئيس الجامعة، على دعمه الكامل للجهاز الإدارى والسعى الدائم لتحقيق أفضل مستوى لهم، وتنظيم دورات تدريبية لهم بمختلف التخصصات، متمنيا التوفيق للجميع.