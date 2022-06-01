اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تونس تعلن استعدادها استضافة مقر الوكالة الأفريقية للأدوية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:12 م
تونس تعلن استعدادها استضافة مقر الوكالة الأفريقية للأدوية وزير الصحة التونسى على المرابط
أ ش أ

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أكد وزير الصحة التونسي علي المرابط، استعداد بلاده لإحتضان مقر الوكالة الأفريقية للأدوية، داعيا وزراء الصحة المشاركين في المؤتمر الأول للدور الأطراف في الإتفاقية المنشئة للوكالة الأفريقية للأدوية والذي تستضيفه العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لمدة يومين دعم ترشح تونس.


وأوضح وزير الصحة التونسي - في كلمته خلال المؤتمر اليوم - أهمية إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية ودورها في تعزيز المنظومة الصحية بالقارة ودعم مجال الأدوية والأمصال. 


ويطرح المؤتمر جملة من المحاور من بينها النظام الداخلي الخاص به و إنتخاب أعضاء مكتب المؤتمر. 


وسيستعرض المؤتمر تقرير مفوضية الصحة حول العروض المقدمة من الدول المترشحة لإحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية وتزكية العروض الأفضل.


تونس

على المرابط

الوكالة الأفريقية للأدوية

الحكومة التونسية


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