تفاصيل جديدة بقضية غرق طفل فى حمام سباحة ناد خاص بطنطا

استكملت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة شريف الحبشي مدير النيابة، التحقيقات في قضية غرق طفل في حمام سباحة نادي خاص بمدينة طنطا، بعد تقديم محامي المجني عليه طلب للنيابة بتوجيه تهم القتل الخطأ والإهمال لمتهمين جدد في القضية.
تقدم وليد الفولي المستشار القانوني محامي أسرة الطفل بطلب للمحامي العام لنيابة غرب طنطا، وجه فيه الاتهام لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ووكيل المديرية للرياضة ورئيس مجلس إدارة النادى الخاص محل الواقعة.
واستمعت النيابة العامة لأقوال والد الطفل ومحاميه واتهموا المذكورين بالقتل الخطأ والإهمال الجسيم في مباشرة مهام عملهم.
في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة بضبط وإحضار رئيس الأكاديمية المستأجرة لحمام السباحة محل الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد جددت حبس مدرب سباحة بأحد الأندية الخاصة بمدينة طنطا ومدير الأمن الاداري بأكاديمية السباحة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية غرق طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في حمام السباحة، في المحضر 3712 لسنة 2022 إدارى ثان طنطا، كما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار 2 آخرين من مسئولي النادي.
كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقى إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول الطفل لمستشفي طنطا الجامعي جثة هامدة بعدما تعرض للغرق في حمام سباحة.
وبسؤال أهليته تبين أثناء تواجده في حمام سباحة أحد الأندية بمدينة طنطا غرق في مياه الحمام اثناء التمرين، وفشلت محاولات إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة، تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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