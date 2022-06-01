تفاصيل جديدة بقضية غرق طفل فى حمام سباحة ناد خاص بطنطا

تقدم وليد الفولي المستشار القانوني محامي أسرة الطفل بطلب للمحامي العام لنيابة غرب طنطا، وجه فيه الاتهام لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ووكيل المديرية للرياضة ورئيس مجلس إدارة النادى الخاص محل الواقعة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والد الطفل ومحاميه واتهموا المذكورين بالقتل الخطأ والإهمال الجسيم في مباشرة مهام عملهم.

في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة بضبط وإحضار رئيس الأكاديمية المستأجرة لحمام السباحة محل الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد جددت حبس مدرب سباحة بأحد الأندية الخاصة بمدينة طنطا ومدير الأمن الاداري بأكاديمية السباحة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية غرق طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في حمام السباحة، في المحضر 3712 لسنة 2022 إدارى ثان طنطا، كما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار 2 آخرين من مسئولي النادي.