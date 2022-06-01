"تعليم المنوفية" تحصد المركز الرابع فى المسابقة الشتوية للموسيقى

المنوفية - محمد فتحى

واصل طلاب محافظة المنوفية حصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مختلف الأنشطة والمسابقات الثقافية والتربوية التي ينظمها قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتمكن طلاب تعليم المنوفية من حصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية في "المسابقة الشتوية للموسيقى" بمشاركة مدارس تابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية ومدرسة الرسمية الإعدادية للغات التابعة لإدارة قويسنا التعليمية ومدارس (أم المؤمنين وسروهيت الإعدادية ومدرسة شبرا بلولة للتعليم الأساسي) التابعة لإدارة منوف التعليمية.

كما استطاع طلاب مدرسة زاوية الناعورة الثانوية ومدرسة الشهداء الابتدائية للبنات التابعة لإدارة الشهداء التعليمية الفوز بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة "الفنون البيئية" في المسابقة التي نظمها قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بالوزارة، تحت إشراف الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وإشراف تنفيذي من سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على الأنشطة التربوية والثقافية، وأمجاد فاروق القائم بأعمال موجه عام التربية الموسيقية بالمديرية.



جانب من ـعمال توجيه الموسيقي بالمنوفية (2)