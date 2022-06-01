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تعرف على ​​شروط خدمة حجز موعد ب​وحدات المرور الإلكترونية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:28 ص
تعرف على ​​شروط خدمة حجز موعد ب​وحدات المرور الإلكترونية بوابة مرور مصر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة المرور الإلكترونية خدمة مستحدثة لقائدى المركبات بشتى أنواعها لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، من خلال حجز موعد بوحدات التراخيص، واشترطت مجموعة من الخطوات التي يجب توافرها ومنها :

 

- بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري المفعول.

 

- السداد بكافه أنواع كروت الأئتمان ولا يوجد تعامل نقدي.

 

- تقدم الخدمه لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.

 

- وجود شهادة براءة ذمة سارية.

 

- يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات، ولا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادره من الشركات المختلفة.

 

- يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، ويشترط ألا يكون قد مضي علي التوكيل ثلاثة اعوام من تاريخ صدوره.

 

- يتم تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب إستخراج بدل فاقد لها تكون صادرة من قسم الشرطة المختص.

 

- يتم تقديم الرخصة التالفة فى حالة طلب "بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير".

 

- تقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط (موضح بها الرقم القومي).

 

- لا يتم تقديم الخدمات الآتية : ( نقل القيد – نقل الملكية – خدمات الأجانب – خدمات الشركات ).

 

- لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير.

 

- لا يتم التعامل مع خطابات التجديد أورفع الحظر الورقي و الوحدات تعمل بالتكامل الإلكتروني مع كافة البنوك علي مستوي الجمهورية.

 

- عدم قبول الدمغ المحلى.

 

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