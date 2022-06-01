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فى ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر..

تعرف على قصة مخطوطة "مبارك شعبى مصر" ومكان تواجدها

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:22 ص
تعرف على قصة مخطوطة "مبارك شعبى مصر" ومكان تواجدها مخطوطة مبارك شعبى مصر
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر اليوم الأربعاء الأول من شهر يونيو 2022، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان مزمع قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى يوسف النجار والذى جاء إليه ملاك الرب وقال له قم وخذ الصبى وأمه واذهب بهما إلى مصر لأن هيرودس مزعم قتله.

الأية مبارك شعبى مصر
الأية مبارك شعبى مصر

وذهبت السيدة مريم العذراء ويوسف النجار والسيد المسيح فى رحلة هروبهم إلى مصر فى 20 مسارا، حيث بدأت من فلسطين، إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى، وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها –ثلاثة طرق حينها- ووصلوا إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى.

وعلى شاطئ نهر النيل بمنطقة المعادى فى القاهرة تقع كنيسة السيدة مريم العذراء، بطرازها الأثرى المميز، والتى تعتبر شاهدة على رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث يوجد بداخلها سلالم أثرية ترجع للقرون الأولى كانت تستخدم قديما أثناء فيضان النيل.

وفى 12 مارس 1976 ميلادية رأى شعب الكنيسة كتابا مقدسا ضخما يطفو على سطح المياه وهو مفتوح على سفر أشعياء الإصحاح 19 عند قول الرب "مبارك شعبى مصر" ويوجد الآن هذا الكتاب المقدس داخل الكنيسة.

مخطوطة مبارك شعبى مصر
مخطوطة مبارك شعبى مصر

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

الكنيسه الكاثوليكيه

مبارك شعبى مصر

رحلة العائلة المقدسة


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