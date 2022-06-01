اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على تفاصيل إسناد 8مناطق للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية لشركات عالمية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:05 ص
تعرف على تفاصيل إسناد 8مناطق للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية لشركات عالمية مناطق للبحث عن الذهب
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد إعلان الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عن نتيجة المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية لعام 2020 فى جولتها الثانية، حيث فازت أربع شركات بثماني قطاعات بمنطقة الصحراء الشرقية بمصر من خلال "الجولة الثانية" بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له  وكانت كالتالى:
 
 
1- شركة أخ جولد الإنجليزية، فازت بعدد ( 2 ) قطاع . 
 
 
2- شركة لوتس جولد الكندية  فازت بعدد ( 3 ) ثلاثة قطاعات .
 
3- شركة إنك ريسورسز المصرية، فازت بعدد ( 1 ) قطاع . 
 
4-شركة مارين لوجيستك الإنجليزية  فازت بعدد ( 2 ) قطاع .
 
 
WhatsApp Image 2022-06-01 at 9.51.15 AM

 


الذهب

مزايدة البحث عن الذهب

التنقيب عن الذهب

الصحراء الشرقية

البترول

هيئة الثروة المعدنية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة