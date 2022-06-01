تراجع بورصات الخليج فى أولى جلسات شهر يونيو 2022

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر يونيو، على رأسها مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1.737% خاسرًا 174.55 نقطة ليغلق عند مستوى 9872.35 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.2% خاسرًا 155.27 نقطة ليغلق عند مستوى 12766.47 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.79% رابحًا 60.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3407.29 نقطة.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.2% خاسرًا 155.27 نقطة ليغلق عند مستوى 12766.47 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.48% رابحًا 108.74 نقطة ليغلق عند مستوى 22879.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 182.3 مليون سهم بقيمة 6.8 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.83%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.42%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.28%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية بنسبة 0.74%، 0.73%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 5.45%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.08%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.28%.

وقفز 118 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.98%، ثم سهم "العقارية" بنسبة 7.19%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 6.46%، وتراجع 81 سهمًا على رأسها سهم "معادن" بنسبة 4.92%، ثم سهم "البلاد" بنسبة 3.40%، ثم سهم "المراعي" بنسبة 3.28%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 546.9 مليون ريال سعودي.



بورصة أبو ظبي كما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.737% خاسرًا 174.55 نقطة ليغلق عند مستوى 9872.35 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.870 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 191.9 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.2 ألف صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.38%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.51%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.9%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.89%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.44%، ، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع المرافق بنسبة 1.58%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.34%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأسهم" بنسبة 14.87%، ثم سهم " أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 14.67%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 4.48%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 9.83%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 4.36%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 4.23%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 334.7 مليون درهم.



بورصة قطر وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.67% خاسرًا 86.28 نقطة ليغلق عند مستوى 12833.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 136.5 مليون سهم بقيمة 619.5 مليون ريال عبر تنفيذ 21.6 ألف صفقة، وتراجع 28 سهمًا، وارتفع 18 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وانخفض 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.24%، يلهي قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.31%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.17%.



بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسرًا 14.43 نقطة ليغلق عند مستوى 7809.15 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% خاسرًا 20.11 نقطة ليغلق عند مستوى 8655.85 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسرًا 0.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6070.28 نقطة، فيما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.29% رابحًا 18.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6389.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 250 مليون سهم بقيمة 59.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.9 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.03%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.81%، 0.8%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.2%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.64% خاسرًا 12.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1908.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.5 مليون سهم بقيمة 892.4 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 55.38% بضغوط هبوط أسهم شركة الإثمار القابضة، البنك الأهلي المتحد، مجموعة جي أف إتش المالية، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 7.41%، 1.64%، 1.61%، 0.33%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 13.78% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%، فيما ارتفع سهمي بنك السلام، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.15%، 0.41%، على التوالي.



بورصة دبي فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.79% رابحًا 60.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3407.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 163.3 مليون سهم محققة ما قيمته 500.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 9877 صفقة لعدد 26 سهمًا.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 2.92%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.19%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.78%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.06%.

وارتفع 18 سهمًا على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 10.26%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.18%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.26%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 1.93%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 28.8 مليون ورقة بقيمة 167.3 مليون درهم.