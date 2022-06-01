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تجديد حبس شقيقين قتلا شابا بسبب خصومة ثأرية بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:31 م
تجديد حبس شقيقين قتلا شابا بسبب خصومة ثأرية بمدينة 6 أكتوبر حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس شقيقين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل شاب بسبب خصومة ثأرية بمدينة 6 أكتوبر.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة المجني عليه مخنوقا.
 
توصل رجال المباحث لهوية المجني عليه، وكشفت التحريات أن شقيقين وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات ثأرية.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، بسبب قتل شقيق المجني عليه لشقيقهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

6 أكتوبر

مشاجرة

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الجيزة

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