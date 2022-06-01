تجاوزت 600 مليار دولار.. تعرف على خسائر أوكرانيا من الحرب

وكالات

أعلن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده فقدت 35% من ناتجها المحلي الإجمالي و200 مصنع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وقال يرماك، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)، إنه "بسبب الأعمال العدائية، غادر البلاد 5 ملايين شخص، واستحوذت الحرب على 35% من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني. وفقدنا أكثر من 200 مصنع"، مشيرا إلى أن الخسائر المباشرة للبلاد تجاوزت بالفعل مستوى 600 مليار دولار أمريكي.



وكان نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، إيجور ديادورا أعلن، في وقت سابق، أنه بحلول نهاية العام ستصل خسائر الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا إلى حوالي 50%.