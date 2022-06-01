بوريس جونسون يرد على المطالبات بالاستقالة: لن يكون من المسئولية تقديمها الآن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن حزب المحافظين تورط في خلاف كبير حول قيادة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اليوم الأربعاء، وسط تداعيات أزمة حفلات داونينج ستريت، بعدما قال إنه لن يكون "تصرفا مسئولاً" الاستقالة الآن.

وتحدث اليوم بعد أن شكك ما يقرب من 50 من أعضاء حزب المحافظين في سلوكه علنًا، ويعتقد أن أكثر من 30 منهم فعلوا ذلك بشكل خاص.

ووفقًا لقواعد الحزب، يتعين على 54 شخصًا تقديم خطابات سحب الثقة لإجراء تصويت على القيادة. لكن بعض منتقديه الصريحين ربما لم يلجئوا لهذا الخيار بعد وهناك تكهنات بأنهم يخططون للقيام بذلك.

وبالمثل، في حين أنه من الممكن أيضًا أن يكون بعض أولئك الذين يلتزمون الصمت قد أرسلوا خطابات سحب الثقة، يبحث آخرون أيضًا عن زملائهم لتحدي قيادي محتمل ، إما لأنفسهم أو للحلفاء.

واعتبرت الصحيفة أن التشويق يضيف إلى الجو المحموم في وستمنستر –الحكومة-، حيث يخرج مؤيدو رئيس الوزراء للدفاع عن سجله ويقترحون أن جميع الخيارات لاستبداله ستؤدي إلى مزيد من الانقسام في الحزب.

وفي مقابلة مؤلمة مع Mumsnet ، قال جونسون إن هناك الكثير مما يحدث في العالم الآن مثل أزمة تكلفة المعيشة والحرب في أوكرانيا، وفي ضربة قوية لمنتقديه قال: "ما زلت هنا لأن لدينا ضغوطًا اقتصادية هائلة ، علينا أن نواصل ، كما تعلمون ، لدينا أكبر حرب في أوروبا منذ 80 عامًا ، و لدينا جدول أعمال ضخم لتقديمه، تم انتخابي لتقديمه.

وأضاف: "لقد فكرت في كل هذه الأسئلة كثيرًا، كما يمكنك أن تتخيل، ولا يمكنني أن أرى كيف سيكون من المسئولية في الوقت الحالي - نظرًا لكل ما يجري ببساطة للتخلي عن ... المشروع الذي شرعت فيه".

وانضمت وزيرة مجلس الوزراء السابقة ومنافسة القيادة ، أندريا ليدزوم ، أمس ، إلى حشد من حزب المحافظين الذين كسروا الغطاء لانتقاد جونسون بشأن الحفلات وقت الإغلاق.