بعد تكرار حوادث إطلاق النار.. نيويورك تدرس وضع "كاشفات أسلحة" بمحطات المترو

كتبت: نهال أبو السعود

فى أعقاب إطلاق نار جماعى على مترو أنفاق فى مدينة نيويورك، طرح عمدة المدينة نشر ماسحات ضوئية يمكنها اكتشاف شخص يحمل أي نوع من الاسلحة في نظام النقل قبل أن تتاح له فرصة استخدامه.

ووفقا لشبكة ايه بي سي، توجد تقنية مسح أعداد كبيرة من الأشخاص بحثًا عن أسلحة، ويتم استخدامها الآن لفحص الأشخاص في أماكن مثل الملاعب الرياضية والمتنزهات الترفيهية، لكن خبراء أمنيين يقولون إن تركيب مثل هذا النظام في شبكة مترو أنفاق مترامية الأطراف من شأنها أن تحدث فرقا سيكون صعبا ، إن لم يكن مستحيلا.

وقال جيمس دولى، نقيب متقاعد من شرطة نيويورك خدم في قسم النقل بالوزارة: "لوجستيا، سيكون كابوسا سيتعين عليك ربط الكثير من الضباط للقيام بذلك لدينا مئات المحطات، وحقيقة الأمر هي أن وضع شخص ما عند كل مدخل لكل محطة أمر مستحيل من الناحية اللوجستية".

واعترف العمدة إريك آدامز، وهو نقيب سابق في الشرطة ، بالتحديات لكنه قال إن النظام ربما لا يزال يستحق المحاولة في مواقع محددة كرادع، وقال: "نريد أن نكون قادرين على الظهور في محطة ما في مكان ما حتى لا يعرف الناس أنها موجودة ، على غرار ما نفعله عندما نقوم بنقاط تفتيش السيارات".

وجددت الحاجة إلى الدفع من أجل تحسين أمن مترو الأنفاق في أبريل بعد أن فجر مسلح قنابل دخان وأطلق طلقات نارية على مقصورة مترو أنفاق مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، ثم ، في 22 مايو قتل مسلح آخر راكبا فيما قالت السلطات إنه هجوم عشوائي على ما يبدو.

وبعد يوم واحد من الحادث، أعرب آدامز مرة أخرى عن اهتمامه بتكنولوجيا فحص الأسلحة وسرعان ما أدت عمليات إطلاق النار الجماعية في بوفالو ، نيويورك ، وأوفالدي ، تكساس ، إلى تكثيف الجدل حول كيفية معالجة العنف المسلح لكن كيفية التطبيق مازالت غير معروفة.