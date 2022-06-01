بعد استشهادها على يد الاحتلال.. من هى الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة؟

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاربعاء، عن استشهاد الاسيرة المحررة غفران هارون حامد وراسنة، 31 عاما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب، شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن وراسنة استشهدت إثر إصابتها برصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى (تحت الإبط)، وخرجت من الجهة اليمنى.

والشهيدة وراسنة من بلدة شيوخ العروب، وهي أسيرة مُحررة أطلق سراحها في شهر أبريل الماضي بعد اعتقال دام ثلاثة أشهر.

وغفران وراسنة تخرجت من قسم الإعلام في جامعة الخليل وعملت صحفية في إذاعات محلية.

وأعلنت جامعة خضوري- فرع العروب: "قررنا تعليق الدوام اليوم حداداً على روح الصحافية غفران وراسنة التي ارتقت برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل".