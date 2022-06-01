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برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية: المرتزقة الأجانب لا يشملهم تبادل الأسرى

الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:10 ص
برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية: المرتزقة الأجانب لا يشملهم تبادل الأسرى الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
وكالات

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كشفت رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري في مجلس الشعب بجمهورية دونيتسك الشعبية، إيلينا شيشكينا، موقف بلادها من المرتزقة الأجانب الموجودين في الأسر على أراضيها

 

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت شيشكينا إن المرتزقة الأجانب الذين شاركوا في الأعمال العدائية في دونباس لن يشملهم التبادل.

 

وكانت النيابة العامة لجمهورية دونيتسك الشعبية التي أنهت التحقيق في القضية الجنائية ضد مجموعة المرتزقة الأجانب، قد صرّحت في وقت سابق بأن هؤلاء المرتزقة قد يواجهون عقوبة الإعدام.

 

وكان اثنان من المرتزقة البريطانيين في صفوف الجيش الأوكراني، وهما شون بينر، وإيدين أسلين،  قد استسلما للقوات الروسية في منتصف أبريل الماضي، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن المرتزقة وفقا للقانون الإنساني الدولي، لا يمكنهم المطالبة بوضع الجندي الأسير، وبالتالي فإن "أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".

 

وفي وقت لاحق وجه المرتزقان البريطانيان شون بينر وإيدين أسلين نداء إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مطالبين إياه بالمساعدة في تبادلهما مقابل السياسي الأوكراني المعارض، فيكتور ميدفيدتشوك، المعتقل في كييف.

 


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