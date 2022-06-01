بحوزتهم مخدرات وسلاح.. ضبط 4 أشخاص أطلقوا الرصاص على مواطنين بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلال أحد الأشخاص يطلق النيران تجاه أحد المارة بإحدى قرى مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/5 تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، من أحد المستشفيات باستقبال (3 مصابين برش خرطوش – مقيمين بإحدى قرى مركز شرطة السنبلاوين)، وبالانتقال وسؤالهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وشخصين مجهولين حال شراء بعض المواد الغذائية من أحد المحال "السوبر ماركت" الكائنة بالقرية، وقاما على إثرها المتهمان بإطلاق أعيرة تجهاهم بسلاح نارى كان بحوزة أحدهما فحدثت إصابتهم.

توصلت جهود الأجهزة الأمنية بالإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة عن تحديد المذكوريّن، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضطبهما، كما تم ضبط عدد (4 أشخاص) آخرين كان برفقتهما، وعثر بحوزتهم على (2 بندقيه آلية - 2 بندقيه خرطوش - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية -50 كيلو جرام لمخدر البانجو – 350 جرام لمخدر الهيروين – دراجة نارية – مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترف المتهمان المشار إليهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بالاشتراك مع المتهمين الآخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم.