بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية متطورة لأوكرانيا

كتب محمد جمال

أعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن في بيان، “أعلن عن حزمة مساعدة أمنية جديدة مهمة لتقديم مساعدة حاسمة وفي الوقت المناسب للجيش الأوكراني”.

وأضاف أنه بفضل التمويل الإضافي لأوكرانيا، الذي تم تمريره بدعم ساحق من الكونجرس الأمريكي، ستكون الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة التي تستخدمها بشكل فعال لصد الهجمات الروسية.

وتابع: “هذه الحزمة الجديدة ستسلحهم بقدرات جديدة وأسلحة متطورة، بما في ذلك صواريخ “هيمارس” مع ذخائر ساحة المعركة، للدفاع عن أراضيهم من التقدم الروسي”.

وقال: “سنواصل قيادة العالم في تقديم المساعدة التاريخية لدعم نضال أوكرانيا من أجل الحرية”.