بابا الفاتيكان يدعو إلى رفع الحصار عن صادرات القمح الأوكرانى

وأضاف بابا الفاتيكان في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه "يتابع بقلق بالغ الوضع في الموانيء الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "حياة الملايين تعتمد على تصدير القمح خاصة في الدول الفقيرة".



كما ناشد - في كلمته الأسبوعية - بأن يتم بذل كافة الجهود لحل الأزمة وضمان الحق الإنساني العالمي في الحصول على الغذاء.



يشار إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، قد صرح بأن 22 مليون طن من القمح محتجزة بسبب الحصار الروسي لطرق التصدير الرئيسة.