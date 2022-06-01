انطلاق حملة "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

صرح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة أنه من المقرر إنطلاق حملة: "حقك تنظمى" خلال الفترة من 5 يونيو حتى 16 يونيو المقبل، وهى حمله تنشيطية توعوية وخدمية موسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة ، جاء ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وتنفيذاً لتوجيهاته بضرورة إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة



واشار الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية إلى انه سيتم تنفيذ الحملة من خلال مديرية الصحة والسكان على مـرحلتين:-



الاولي من 5 الي 9/ 6 في إدارات ( حوش عيسى - شبراخيت - الدلنجات - كفر الدوار - ادكو – الرحمانية - غرب النوبارية - كوم حماده)



والثانية من 12 الي 16/ 6 فى إدارات ( ابو المطامير - ايتاي البارود - دمنهور - وادي النطرون - رشيد - ابو حمص - المحمودية - التحرير)



الجدير بالذكر ان الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان بالاضافة الي تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان



كما سيتم تنفيذ الندوات الاعلامية الخاصة بمبادرة ايامنا احلي بكل الادارات المشاركة و اقامة معارض لمنتجات نوادي المرآه بجميع الادارات المشاركة وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة

كما أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على إستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

هذا وقد نظمت مديرية الصحة بالبحيره بقيادة د هانى جميعة - وكيل الوزارة ومن خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية قافلة طبية مجانية على مدار يومين بقرية الحدين التابعة لمركز كوم حماده تم خلالها الكشف على ١٢١٦ مواطناً من أهالي القرية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبى فى التخصصات المختلفة بالإضافة إلى وجود معملى دم وطفيليات وجهاز أشعة وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة ، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحى للمواطنين المترددين على القافلة.



