اليوم السابع
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انخفاض طفيف ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:38 ص
انخفاض طفيف ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
 
 
- الأربعاء 1 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
- الخميس 2 يونيو والجمعة 3 يونيو :
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة
 
- السبت 4 يونيو  : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة
 
- الأحد 5 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
- الاثنين 6 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

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