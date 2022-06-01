انتهاء الإنشاءات فى مجمع خدمات الكيمان بالأقصر ضمن حياة كريمة

استكملت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمالها فى المشروعات المختلفة ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.
وفى هذا الصدد تم الإنتهاء بالكامل من الإنشاءات فى مبنى مجمع خدمات المواطنين بقرية الكيمان، والذي تم بدء إنشاءه منذ حوالى عام مضي على مساحة 500م2 لخدمة المواطنين، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.
وأكد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، على أنه تم العمل على قدم وساق في مشروع مجمع خدمات المواطنين داخل الوحدات القروية والذي يضم العديد من الخدمات المختلفة داخل المبنى، ( مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية - مجلس شعبي محلي - وحدة تضامن اجتماعي ) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، كما أنه تم عمل الجسات الأرضية استعدادا لإنشاء مركز شباب وابورات المطاعنة ومركز شباب النمسا، مشيرا إلي أن رئاسة مركز ومدينة اسنا تتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام الأعمال الجارية ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.
وأوضح رئيس مدينة إسنا، أنه يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وتذليل أى عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
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