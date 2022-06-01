انتهاء الإنشاءات فى مجمع خدمات الكيمان بالأقصر ضمن حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمالها فى المشروعات المختلفة ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد تم الإنتهاء بالكامل من الإنشاءات فى مبنى مجمع خدمات المواطنين بقرية الكيمان، والذي تم بدء إنشاءه منذ حوالى عام مضي على مساحة 500م2 لخدمة المواطنين، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وأكد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، على أنه تم العمل على قدم وساق في مشروع مجمع خدمات المواطنين داخل الوحدات القروية والذي يضم العديد من الخدمات المختلفة داخل المبنى، ( مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية - مجلس شعبي محلي - وحدة تضامن اجتماعي ) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، كما أنه تم عمل الجسات الأرضية استعدادا لإنشاء مركز شباب وابورات المطاعنة ومركز شباب النمسا، مشيرا إلي أن رئاسة مركز ومدينة اسنا تتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام الأعمال الجارية ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

وأوضح رئيس مدينة إسنا، أنه يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وتذليل أى عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.















