اليونان ترحب باتفاقية كرواتيا وإيطاليا لترسيم حدود المناطق الاقتصادية

كتبت: هناء أبو العز

رحبت اليونان بالاتفاق بين كرواتيا وإيطاليا، بشأن ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة في منطقة البحر الأدرياتيكي.

وأكدت وزارة الخارجية اليونانية - في بيان، وفقا لصحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الأربعاء - أن هذا الاتفاق يكتسب شرعيته من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وذكرت الوزارة - في بيانها - "هذا الاتفاق هو مثال آخر على الأساس الذي يجب الاعتماد عليه في حل هذه القضايا سواء في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​أو على الصعيد العالمي" مؤكدا أن اليونان تلتزم بشدة بهذه الإجراءات التي تقوم على أساس القانون الدولي للبحار.

وحثت اليونان جميع الدول في المنطقة إلى الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تشكل جزءا من القانون الدولي العرفي.