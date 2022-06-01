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اليونان: إرسال مركبات مشاة قتالية مصنعة في ألمانيا الشرقية لأوكرانيا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:00 ص
اليونان: إرسال مركبات مشاة قتالية مصنعة في ألمانيا الشرقية لأوكرانيا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع اليونانية عن نيتها إرسال مركبات مشاة قتالية مصنعة في جمهورية ألمانيا الشرقية السابقة إلى أوكرانيا، مقابل حصولها على مركبات Marder  المدرعة من ألمانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع اليونانية إنه بعد مباحثات سابقة وبعد اجتماع بين رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس والمستشار الألماني أولاف شولتز، تقرر إرسال مدرعات إلى أوكرانيا واستلام مدرعات ألمانية مقابل ذلك، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن توفير مركبات قتالية مدرعة من نوع BMP-1 ، وتم استيرادها في عام 1994 من ألمانيا الشرقية لشحنها إلى أوكرانيا واستبدالها في وقت واحد بعدد مماثل من مدرعات Marder الألمانية الصنع.

وأضافت وزارة الدفاع اليونانية أن التفاصيل ستتم تسويتها قريبا بين وزارة الدفاع الوطني اليونانية ووزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية من أجل تنفيذ الاتفاقية في أسرع وقت ممكن.

 

 


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