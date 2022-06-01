اليوم.. انطلاق قافلة طب الفم والأسنان بنادى الغردقة الاجتماعى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر عن انطلاق قافلة علاجية فى تخصص طب الفم والأسنان ضمن المبادرات الرئاسية العلاجية للكشف على المواطنين مجانا وذلك فى النادى الاجتماعي بالغردقة .

وأكدت المديرية في بيان لها أن من المقرر أن تنطلق القافلة تنطلق اليوم ولمدة يومين وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه أوضح الدكتور اسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن القافلة الطبية ضمن المبادرات الرئاسية لتقديم الخدمات العلاجية المتنوعة وذلك في مجال طب الفم والاسنان وتقام فى بالنادي الاجتماعي بالغردقة.