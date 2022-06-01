اليمن وأمريكا يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية

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بحث رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، خلال لقائه، مع السفير الأمريكي الجديد لدى بلاده ستيفن فاجن، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد عبد الملك، حسبما ذكرت قناة (اليمن) الفضائية، اليوم الأربعاء بالدور الأمريكي الحريص على إحلال الأمن والاستقرار في اليمن، وموقفها الواضح تجاه ما يجري والدفع بجهود إحلال السلام وفق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، ودعمها المستمر للحكومة في مواجهة التحديات الراهنة وخاصة الاقتصادية.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - علاقات التعاون الثنائية في المجالات المختلفة، وآفاق الدعم الأمريكي لجهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي، وتنفيذ الإصلاحات، وما تبذله من جهود لتحسين الخدمات الأساسية وضرورة حشد مزيد من الدعم الدولي.

ولفت عبدالملك إلى أن الحكومة تعمل بجهد استثنائي لتلبية الاحتياجات الأساسية والخدمات، وبشكل وثيق مع مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى التزامها بخيار السلام العادل والشامل، مؤكدا أن استمرار الحصار الحوثي على تعز ورفض تنفيذ بنود الهدنة الأممية يقود إلى وضع كارثي وما يتطلبه ذلك من ضغط دولي على المليشيات وداعميها.

ومن جانبه، أعرب السفير الأمريكي، عن سعادته بزيارة العاصمة المؤقتة عدن، وما استمع إليه من إحاطة رئيس الوزراء لكل مستجدات الأوضاع، مؤكدا أنه حريص على العمل في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ودعم جهود الحكومة اليمنية.