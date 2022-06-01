وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد ـ حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن المحادثات الرامية إلى تمديد وقف إطلاق النار لم تنته بعد لكن يبدو أنها تواجه بعض الصعوبات.

وأضافت أن بلادها تعتبر وصول المحادثات إلى مأزق "مشكلة"، داعية الفرقاء في الجانبين لمواصلة تلك الجهود لإيجاد سبيل سلمي لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد تطرق -خلال محادثات أجراها مع نطيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان- إلى جهود تعزيز الهدنة في اليمن وتمديدها.