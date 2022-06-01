وأفادت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- بأنه تم أيضا تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و636 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 18 ألفا و386 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و617 ألفا و810 أشخاص، وذلك بعدما تعافى 2236 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.